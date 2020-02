Deux à trois mois d'absence pour Gomis, le gardien dijonnais

Par AFP

LIGUE 1 - Victime d'une rupture du ligament postérieur du genou droit, le gardien de but titulaire de Dijon, Alfred Gomis, sera absent entre deux et trois mois selon le club bourguignon. L'Islandais Alex Runarsson va le suppléer.

Blessé à un genou samedi face à Nantes (3-3), Alfred Gomis, le gardien de Dijon, sera absent pour une durée de deux à trois mois, a-t-on appris lundi auprès du club bourguignon de L1. L'international sénégalais souffre d'une rupture du ligament postérieur du genou droit. Alfred Gomis, 26 ans, s'est blessé au bout de vingt minutes de match, lors de l'égalisation nantaise après un choc avec le Nigérian Moses Simon. Les examens passés ce lundi ont révélé la nature de la blessure, qui le tiendra éloigné des terrains pour une durée comprise entre deux et trois mois.