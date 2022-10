Détournement présumé de 100 millions FCFA : Le président de « Allez Casa », Malamine Tamba, préfère laisser la justice faire son travail…

À quelques semaines de la coupe du monde de football Qatar 2022 (18 novembre au 20 décembre), l’une des plus grandes organisations regroupant des supporters sénégalais, « Allez Casa » est secouée par une rocambolesque histoire de détournement présumé de fonds. Le président de « Allez Casa », Malamine Tamba, a maille à partir avec la justice, pour escroquerie, faux et usage de faux etc... Joint par Dakaractu, il s’en est remis à la machine judiciaire déjà en branle…