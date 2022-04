Détournement de mineure : Ibrahima Soumaré (22 ans), couchait avec une fillette de 15 ans!

D'après les jalons de l'enquête de la gendarmerie, le prévenu avait amené la jeune fille chez son ami. Une fois dans la chambre, le mis en cause a abusé d'elle pour satisfaire sa libido.



Interrogé sur les faits par le juge, le jeune I. Soumaré a nié les faits et déclare n'avoir jamais tenté de détourner la fille, il était juste tombé amoureux de cette dernière.



À son tour, l'adolescente de 15 ans, F. Soumaré a fait de surprenantes révélations. Contre toute attente, l'élève âgée de 15 ans a confié au juge : « I. Soumaré est mon flirt. C'est lui qui m'a emmené chez son ami et nous avons entretenu des rapports sexuels consentis ». Ainsi, ajoute-t-elle, « c'est lui qui m'a appelée sur le téléphone de sa voisine pour me dire qu'il voulait me voir chez lui alors que ma mère avait demandé que je lui achète une bouteille d'eau. J'en ai profité pour aller le rencontrer. Je suis restée avec lui jusqu'à 20h, puis il m'a demandé d'aller dormir chez une de mes amies qui n'habite pas très loin de lui et je suis restée plus de trois jours avec lui sans retourner chez ma mère », a révélé la jeune fille.



Invitée encore à répondre sur ces accusations, le prévenu déclare : « C'est elle qui m'a appelé au téléphone pour me dire qu'elle voulait me voir alors que j'étais en train de travailler. Par la suite, elle est venue chez moi jusqu'à 20 h et puis elle m'a demandé de l'accompagner chez son ami, mais pas chez moi », a degagé le jeune homme.



Pour sa part, la mère venue témoigner d’affirmer devant le juge que le sieur I. Soumaré a tout manigancé. Elle assure lui avoir demandé de venir demander sa main en lieu et place des galipettes, dira-t-elle, mais rien n'y fit.



Le mis en cause à l'enquête préliminaire avait déclaré avoir couché une seule fois avec la prévenue, « mais je n'avais pas cette intention ... », avait-il ajouté.

Devant la barre, la victime, après un long silence, le visage tuméfié par les pleurs, déclare avec sincérité qu'elle est folle amoureuse du prévenu. Une réponse ahurissante, mais pas plus que celle de sa maman qui demande au juge de sceller cette relation.



Invité à faire son réquisitoire, le représentant du ministère public estime que le sieur Ibrahima Soumaré est coupable des faits. Suffisant, pour lui, de requérir une application de la loi. Quant à la défense, elle sollicite du tribunal de faire une application bienveillante de la loi à l'endroit du prévenu. Le jugement sera rendu le 06 mai prochain...