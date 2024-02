Déthié Fall à Macky Sall:« Il n’y a aucune gymnastique à faire pour faire gagner votre candidat »

« Les dés sont pipés pour le Président Macky Sall et son candidat Amadou Bâ »! Telle est la « conviction » de Déthié Fall , candidat à la présidentielle et président de la coalition Déthié Fall 2024. Au cours de sa conférence de presse cet après midi, Déthié Fall se défoule sur le régime et lui promet une défaite cinglante: « Vous avez assez méprisé le peuple. Vous avez asphyxié notre démocratie. Ce dimanche, nous devrions élire un 5e président. Malheureusement, vous avez tout œuvré pour ôter le peuple de son droit de vote » a décrié le candidat de la coalition Déthié Fall 2024.