Détention et expulsion de Juan Branco: l’avocat Franco-espagnol et son passage au Sénégal

Depuis son implication dans les affaires judiciaires opposant le leader du Pastef Ousmane Sonko en tant qu’avocat, Juan Branco s’est attiré la lumière de l’actualité politique sénégalaise.



En effet lors du procès en diffamation de ce 30 juillet, Juan qui avait tenté d’assister à la défense de Sonko, n’a pas pu sortir de l’aéroport Blaise Diagne, ce dernier a été refoulé.



Comme explication, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome avait déploré l’attitude de l’avocat qui avait commencé à traiter de tyran notre Président et ainsi à appeler à l’insurrection.



Après avoir tenté de marquer de son sceau, par sa présence, la dernière conférence du pôle des avocats, Juan qui a fait l’objet de recherches par les forces de l’ordre, s'est éclipsé par la mer avant d'être appréhendé, entre la frontière du Sénégal et la Mauritanie, samedi.



Dimanche dernier, Juan était en détention à la prison de Rebeuss. Il n’a cependant pas passé plus de 48 H dans ces lieux avant d’être rapatrié dans son pays. A l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, il a été accueilli par un petit comité d'accueil, mais il ne s’est pas exprimé au micro des journalistes.