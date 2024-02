Désinformation en période électorale : « Le Sénégal doit faire preuve de résilience » (Bakary S. Timbuktu Institute)

Selon le directeur régional de Timbuktu Institute, lors d’un séminaire ce mardi sur « les conséquences de la désinformation dans le Sahel », a rappelé que le Sénégal, qui est aussi victime de ce fléau particulièrement en période électorale, doit prêter attention et développer des mécanismes pour faire pour l’éradiquer. « Notre pays doit être vigilant sur le développement des plateformes mais aussi du contrôle de l’information. D’ailleurs, il doit montrer une résilience par rapport à la désinformation et ses conséquences sur la jeunesse qui est plus que jamais connectée. « Nous sommes consommateurs d’informations mais aussi, émetteurs d’informations » rappelle-t-il.