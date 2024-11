Désaveu ou désespoir : le président de l'ONG Otra Africa prévient les politiciens sur le faible taux de participation

Comme beaucoup d’acteurs politiques l’ont déjà constaté, le président de l’ONG Otra Africa, Mamadou Aly Diallo a aussi évoqué le manque d’affluence des populations. Selon lui, il s’agit soit d’un désaveu ou d’un désespoir de la part des sénégalais.



« D’abord, il faut rendre grâce à Dieu et encore féliciter le peuple sénégalais pour sa maturité et la démocratie sénégalaise encore prouve vraiment sa quintessence et le peuple sénégalais est mature. C’est dommage ! Nous l’avons constaté tous qu’il n’y a pas beaucoup d’affluence. Il y a eu un très faible taux de participation et nous les observateurs de la société civile, nous avions déjà alerté. Le discours politique, les faits politiques n’ont pas su rassurer les populations et à cela, nous appelons aujourd’hui les leaders de tous bords et surtout nos gouvernants. Nous pensons que le discours, les propositions et les offres politiques ne rassurent pas les populations.



Il y a deux lectures qu’il faut faire : ou les populations sont désespérées par rapport à l’offre politique ou elles sont totalement perdues, ils n’ont pas d’espoirs par rapport à l’offre politique sinon ils auraient pu sortir massivement au moins pour s’exprimer. Néanmoins, qu’est ce qu’il faut retenir à la sortie de cette consultation, nos politiques que ce soit de l’opposition comme du pouvoir, il n’ont qu’a encore faire attention à l’opinion publique . Il dirige mais ils ont une population mature et observante et au moment de s’exprimer ils le font bien comme aujourd’hui. Si ce n’est pas un désaveu, c’est une alerte qu’il faut prendre en considération, prévient le président de l’ONG Otra Africa.