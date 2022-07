Dernier jour de campagne à Kolda : entre caravanes, visites à proximité et derniers réglages...

Le dernier jour de la campagne électorale pour les législatives reste un moment fort pour les différentes coalitions. Ainsi, chaque coalition a utilisé ses stratégies pour convaincre les électeurs les plus indécis. Et pour ce dernier jour, les coalitions font des caravanes, des visites de proximité. En ce sens, elles s'attèlent aux derniers réglages pour ramener les plus indécis à voter pour leur cause. Et dans cette course, la ville et le monde rural occupent une place importante. En ce sens, pour cette fois, on s'est intéressé du dernier jour de la campagne dans le monde rural.



À Kolda, Bby a opté de faire une caravane dans les différentes artères de la ville sous la houlette du mandataire départemental Moussa Baldé en compagnie de Bibi Baldé et Mame Boye Diao. Ils comptent sillonner ces artères avant minuit pour convaincre les populations après le passage certainement de l'opposition. Cependant, l'opposition (Yewwi-Wallu) a choisi de commencer dans le monde rural (Bagadadji) pour terminer dans la ville.

Dans cette lancée, le monde rural présente un enjeu particulier. C'est pourquoi, nous sommes partis à Dialambéré, Dabo et Mampatim où le Benno est presque majoritaire.



À Saré Ablaye, la vieille Fatoumata Baldé estime qu'elle va voter pour le Benno. Elle précise : "c'est Bby qui est arrivé dans mon village aussi bien pour les locales que les législatives. J'ai reçu l'aide de l'État comme la bourse de sécurité sociale, entre autres."



Pour le maire de Dialambéré, Mamadou Salif Sow, "on vient de ratisser encore le passage pour la victoire du Bby. Nous voulons effacer les traces récentes de l'opposition pour faire place à l'avenir qui est Macky Sall. D'ailleurs, les réalisations du président Macky Sall en sont un exemple illustratif. On ne va laisser aucune place à l'opposition..."



C'est une ambiance indescriptible qui accompagne les coalitions avec la distribution de spécimens. Chacun voulant se faire plus entendre que l'autre pour sa cause.



Dans cette lancée, aborde le maire de Mampatim Amadou Diallo (Bby), "Nous allons tout faire pour faire gagner nos députés."



Ces derniers instants sont très importants pour ces élections vu leur enjeu pour toutes les coalitions. Pour le 31 juillet, le monde rural fera une grande différence dans la victoire des coalitions...