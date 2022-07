Dernier jour de campagne : Aminata Touré et sa délégation reçues par l'Archevêque de Dakar.

En ce dernier jour de campagne électorale, Mimi Touré et sa délégation de campagne ont rendu visite en début d’après-midi à l’Archevèque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en compagnie du Maire du Plateau, Alioune Ndoye, la tête de liste départementale de Benno Bokk Yaakaar, du maire Jean Baptiste Diouf et de Juliette Zinga, tous candidats de Dakar.



Mimi Touré a transmis les salutations du Président de leur Coalition Macky Sall et a magnifié le « vivre ensemble » islamo-chrétien sénégalais salué dans le monde entier et a remercié l’Église pour ses actions caritatives en direction des couches vulnérables sans distinction d’appartenance religieuse.



La tête de liste nationale de Benno Bokk Yaakaar a sollicité les prières de l’Archevêque de Dakar pour un scrutin de paix et pour la préservation de la stabilité du Sénégal. En réponse, l’Archevêque a salué toutes les actions du Président Macky Sall en direction de la communauté chrétienne, notamment pour la réhabilitation de nombreux lieux de culture et a prié pour la paix au Sénégal...