"Depuis 17 jours l'UCAD n'a pas de recteur..." Le SUDES/ESR section UCAD dénonce une carence au niveau du conseil d'administration

Le SUDES/ESR, dans le cadre d'un sit-in tenu ce jeudi 08 Août devant le rectorat de L'UCAD, a dénoncé avec détermination l'entêtement à demeurer en fonction de l'ancien recteur, Monsieur Ahmadou Aly Mbaye. En effet, selon les syndicalistes, il aurait pris fin le 22 juillet 2024, conformément à la loi n°2015-26 du 28 décembre 2015 et relative aux universités publiques du Sénégal.



Et ce malgré les rappels à l'ordre du ministère de tutelle et les protestations unanimes de la communauté universitaire.

Toutefois, un doigt accusateur est aussi pointé sur le Conseil d'Administration (CA), par son refus obstiné de lancer l'appel à candidatures.



C'est pourquoi le SUDES/ESR UCAD exige 4 points essentiels aux autorités gouvernementales, à savoir :

1. La dissolution immédiate de l'actuel Conseil d'Administration de l'UCAD, qui a failli à sa mission, et l'exercice du devoir de substitution par le MESRI pour garantir le respect scrupuleux des procédures de nomination des recteurs dans les universités publiques du Sénégal.

2. La cessation immédiate du mandat illégal de Monsieur Ahmadou Aly Mbaye.

3. La nomination d'un recteur intérimaire, en attendant une nouvelle désignation légitime.

4. La nomination, dans un délai maximal de six mois, d'un nouveau recteur conformément aux textes en vigueur.

Le SUDES-ESR section UCAD de rappeller que s'il en était besoin, que depuis le 23 juillet 2024, il ne reconnaît plus Monsieur Ahmadou Aly Mbaye comme le recteur légitime de l'UCAD et de préciser dès lors, que tout acte administratif qu'il prendra à partir de cette date sera considéré comme nul.

Enfin, le SUDES-UCAD se réserve le droit de mener toute action nécessaire pour rétablir la légalité à la tête de l'institution.