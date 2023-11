Dépenses fiscales: Les inquiétudes du députés Birame Souleye qui interpelle Moustapha Bâ, MFB

Le député et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a orienté le ministre Moustapha Bâ sur la situation sociale du pays. Selon Birame Souleye Diop qui estime que, d’après le code général des impôts, « il faut des enquêtes contre toute personne qui a un train de vie supérieur à la normal si l’on se réfère à son salaire ».







Le président Birame Souleye Diop concernant les dépenses fiscales, précise que « les exonérations fiscales, les subventions font partie des dépenses fiscales et chaque année il faut publier des rapports sur les dépenses fiscales ».







Le député et maire de Thies Nord a invité le ministre à prendre en compte ces questions qui sont intimement liées à l’économie nationale.