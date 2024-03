Departement de Mbour / Ouverture de la campagne : Vague de ralliements à la Coalition Diomaye Président 2024 (Saly, Thiadiaye, Sandiara)

Ça commence très fort dans le département de Mbour pour la coalition Diomaye Président 2024. La surprise a été grande ce dimanche lors du démarrage de la campagne électorale avec le ralliement de grandes figures dans des communes non négligeables telles Saly, Thiadiaye, Sandiara.

"Je rejoins la coalition Diomaye Président 2024 parce que le régime en place nous a trop trompé!" (Ibou Sakho Thiandoum, Pdt du Mouvement Yokute Saly)

C'est donc une surprise générale qui a été relevée avec le ralliement du président du mouvement Yonu Yokute Saly, Ibou Sakho Thiandoum, beau-frère du coordonnateur départemental de l'Apr et ministre des forces armées.

Face à la presse, ce dernier n'a pas fait dans la langue de bois : "J'ai décidé après moult consultations de différentes formations politiques, de soutenir la coalition Diomaye Président 2024. Cela s'explique par un programme fiable qu'elle propose avec des personnalités engagées pour la bonne cause... Le régime en place nous a trop trompé, que des promesses. Nos jeunes ne travaillent pas, le tourisme agonise... Nous voulons le changement et le changement va s'opérer. Saly doit décoller et nous avons trop souffert", a clamé Ibou Sakho Thiandoum.

"Je ne suis pas venu en concurrent, mais en complément. Jai travaillé avec Ousmane Sonko, un homme droit..." (Babacar Pascal Dione)

La dynamique des ralliements n'a pas épargné Thiadiaye. Une commune qui sera âprement disputée avec deux candidats à la présidentielle (Aliou Mamadou Dia du PUR et Pape Djibril Fall) et El Hadj Oumar Youm, maire de Thiadiaye, coordonnateur départemental de l'Apr.

Arrivé deuxième aux élections locales avec 09 conseillers, le président du Mouvement Suxali Sénégal, Babacar Pascal Dione d'annoncer : "J'ai décidé d'accompagner la coalition Diomaye pour gagner les élections pas seulement à Thiadiaye où j'ai été classé deuxième aux locales avec 09 conseillers.. Je ne suis pas venu en concurrent mais plutôt en complément. Ce qui m'importe, c'est que Ousmane Sonko et Diomaye gagnent les élections. Je connais Ousmane Sonko, c'est un homme droit. Nous nous avons travaillé ensemble à la direction des enquêtes financières, nous avons dormi ensemble pendant un mois et nous avons partagé des cours à l'Enam. Donc rien de plus normal de soutenir Diomaye avec qui je partage beaucoup de choses...et je signale même que j'ai pris langue avec son père...", a déclaré l'ancien receveur des impôts et domaines Thiès, Babacar Pascal Dione.

"On ne peut pas refaire le Sénégal sans la reddition des comptes... Nous sommes pour la préférence nationale ...( Serigne Guèye Diop, maire de Sandiara )

Le premier magistrat de la commune de Sandiara, Serigne Guèye Diop, recevant le coordonnateur départemental de Pastef, Mamadou Lamine Diaïté, n'a pas mâché ses mots : "Je pense qu'aujourd'hui est un grand jour, car depuis deux mois, Diomaye et Sonko m'ont envoyé des délégations pour les rejoindre, apporter notre notre expertise dans le but de faire le Sénégal de demain... Et si j'ai décidé de rejoindre la coalition, c'est parce que nous avons la même vision en agriculture, pêche et en industrialisation. Ce n'es pas normal que le Sénégal ne soit pas autonome en matière d'agriculture, ce n'est pas normal que les bateaux de pêche nous envahissent, nous allons stopper les accords de pêche... Est-il normal que le phosphate nous échappe, est-il normal que l'or ne nous profite pas mais aux étrangers? Nous ne sommes pas contre les étrangers, mais pour la préférence nationale. Nous prônons la reddition de comptes surtout avec l'affaire Covid-19. Ce n'est pas normal d'habiter à 2 km de chez Diomaye et de ne pas gagner les élections. Dès aujourd'hui nous allons commencer à sillonner les 32 villages et le département de Mbour pour une large victoire...", a prédit Serigne Guèye Diop.

"Kheud voter, Ndoogou jubiler " (Docteur Diaïté, coordonnateur départemental de Pastef)

Après Thiadiaye chez Babacar Pascal Dione, le coordonnateur départemental de Pastef, Mamadou Lamine Diaïté, s'est dirigé avec sa délégation sur Sandiara pour retrouver le maire Serigne Guèye Diop avec un discours clair : "Les dés sont jetés pour une éclatante victoire...J'invite nos camarades à accueillir nos responsables à bras ouverts et travailler pour la gagne... Kheud voter, Ndoogou jubiler ", a dit le patron de Pastef dans le département de Mbour...