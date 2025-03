Démocratie, paix et cohésion sociale : la société civile sénégalaise installe les « Ambassadeurs de la Paix » et l’Observatoire national de la Démocratie

En 2024, le Sénégal a traversé une période pré-électorale tumultueuse, marquée par des violences politiques et des tensions sociales. Ces événements ont rappelé l’urgence de préserver la paix et la cohésion nationale, tout en renforçant les fondements de la démocratie. Face à ces défis, la société civile sénégalaise, soutenue par des partenaires internationaux, a pris les devants. Ce mardi 4 mars 2025, dans un hôtel de la place, s’est tenue la cérémonie officielle de lancement des Ambassadeurs de la Paix et de l’Observatoire National de la Démocratie (OND), sous la présidence de M. Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale. Une initiative portée par le projet Saxal Jamm, financé par l’Union Européenne et soutenue par l’Ambassade de Grande-Bretagne.







En effet, les Ambassadeurs de la Paix rassemblent des personnalités issues de divers horizons : politique, justice, société civile, syndicats, culture, religion, médias et monde économique. Leur mission ? Prévenir les conflits, promouvoir le dialogue et désamorcer les tensions avant qu’elles ne dégénèrent. Ce dispositif, au cœur du programme Saxal Jamm, vise à mobiliser des acteurs clés pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir une culture de non-violence.





Parallèlement, l’Observatoire National de la Démocratie a pour objectif de suivre, analyser et anticiper les défis liés à la gouvernance démocratique. Il s’agit d’un outil essentiel pour garantir la transparence, la participation citoyenne et la consolidation des institutions.



Ainsi, la cérémonie a été marquée par l’intervention presque unanime d’un éminent podium composé entre autres de diplomates étrangers, de membres de la société civile, députés.





Prenant la parole, Amadou Ba, Député parlant au nom du Président de l’Assemblée nationale, a souligné l’importance de ces initiatives : « La démocratie n’est pas une destination figée, mais un processus vivant qui se nourrit du dialogue, de la transparence et de la participation citoyenne. Les Ambassadeurs de la Paix incarnent l’idée que la paix est l’affaire de tous. »





Dans la foulée, le Professeur Babacar Guèye membre de la société civile a rappelé le rôle crucial des Ambassadeurs : « À chaque fois qu’il y aura des tensions, ces ambassadeurs se lèveront pour prêcher la paix et chercher des compromis. La paix est essentielle pour le développement du Sénégal. »





La période pré-électorale tumultueuse de l’année 2024, marquée par des violences politiques et des tensions sociales, a laissé une cicatrice très profonde. Mame Adama Guèye, ancien Bâtonnier et membre des Ambassadeurs de la Paix, a quant lui insisté sur la nécessité d’une démarche proactive : « La démocratie n’est pas un acquis définitif. Cette initiative est essentielle pour replacer les citoyens au centre des préoccupations. Les politiques doivent se rendre compte qu’ils sont une minorité dans le pays. »





Quant à Mamadou Lamine Dianté, Président du Haut Conseil du Dialogue Social, il a salué l’engagement de la société civile : « Notre pays est profondément attaché aux idéaux de paix et de démocratie. Cette initiative permettra de mieux prévenir les conflits et de promouvoir la démocratie. »







Par ailleurs, l’Union Européenne et le Royaume-Uni, partenaires clés de ces initiatives, ont réaffirmé leur engagement en faveur de la démocratie sénégalaise. « Cette cérémonie symbolise un engagement renouvelé en faveur du dialogue, de la cohésion sociale et du renforcement des institutions. Avec une jeunesse dynamique et un héritage démocratique solide, le Sénégal continue de tracer la voie en tant que modèle de gouvernance et de résilience dans la région. », a déclaré Dorota Panczyk, Chef de Coopération de l’UE, par ailleurs représentante de l’ambassadeur de l’UE.





Juliette John, Ambassadeur du Royaume-Uni, a quant à elle salué « l’exemple remarquable du Sénégal en matière d’alternance démocratique », tout en rappelant que « la démocratie ne se limite pas aux élections. Elle repose sur des institutions solides, une presse libre et une participation citoyenne active. » Elle a également souligné que « le Royaume-Uni est fier d'appuyer le collectif des organisations de la société civile pour les élections dans l'élaboration de cet observatoire. Il déploiera des observatoires dans toutes les régions du Sénégal pour analyser les pratiques de gouvernance, suivre la mise en œuvre des politiques publiques et produire des rapports indépendants sur la gestion des affaires publiques. »





Le programme Saxal Jamm ambitionne de créer un réseau dynamique et efficace d’Ambassadeurs de la Paix, capable d’apporter des solutions concrètes aux défis locaux. L’Observatoire National de la Démocratie, quant à lui, vise à garantir une gouvernance transparente et inclusive, en plaçant les citoyens au cœur des décisions. Dans un monde où les tensions politiques et sociales sont de plus en plus prégnantes, le Sénégal montre une fois de plus la voie, rappelant que la paix et la démocratie sont des chantiers permanents, portés par l’engagement collectif de tous les acteurs de la société.