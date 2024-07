Demi-finale Euro 2024 : La Roja espagnole écrase le coq français !

Déception pour l'équipe nationale de football de France ! Les Bleus s'arrêtent en demi-finales de l'Euro 2024 face à l'Espagne (1-2.)

Après avoir rapidement pris l'avantage grâce à un but de Kolo Muani, superbement servi par Kylian Mbappé (1-0), la France a connu une terrible défaillance quelques minutes plus tard. En effet, le jeune prodige espagnol Lamine Yamal, âgé seulement de 16 ans, a égalisé d'une somptueuse frappe depuis 25 mètres (1-1). Quelques minutes plus tard, Olmo a donné l'avantage à la Roja (2-1.)

Malgré leurs efforts lors de la seconde mi-temps, les Tricolores n'ont pas réussi à revenir au score. La solide équipe espagnole a su parfaitement contrôler le rythme de la rencontre jusqu'au terme. L'Espagne est donc qualifiée pour la finale de l'Euro 2024, où elle affrontera le vainqueur du choc entre l'Angleterre et les Pays-Bas, dimanche prochain à Berlin.