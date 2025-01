Démantèlement de deux sites d’orpaillage clandestins : la zone militaire N4 frappe fort dans la Falémé

La lutte contre l’orpaillage clandestin continue de mobiliser les forces armées sénégalaises. Selon un communiqué de la DIRPA relayé par Dakaractu, les unités de la zone militaire N4 ont mené une opération coup de poing ce jour, aboutissant au démantèlement de deux sites d’orpaillage illégaux situés à Dioubeba et Djidian, dans la Falémé.



L’intervention a permis la saisie de plus de 50 groupes électrogènes et d’un important lot de matériel destiné à cette activité illégale. Cette action, qui s’inscrit dans le cadre de la préservation des ressources naturelles et du respect de la législation, marque une étape importante dans la lutte contre l’exploitation anarchique des ressources aurifères.



Les opérations de sécurisation sont toujours en cours, précise le communiqué. Ces efforts visent non seulement à démanteler les structures clandestines, mais aussi à décourager les acteurs de cette activité illicite, souvent à l’origine de dégradations environnementales et de tensions sociales.



En intensifiant leurs opérations, les forces armées réitèrent leur engagement pour la protection des intérêts stratégiques du Sénégal et la défense de ses richesses naturelles.