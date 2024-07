Déguerpissements à Sandaga: Des affrontements éclatent entre marchands ambulants et agents de la mairie...

Des affrontements ont éclaté, ce mercredi 10 juillet 2024 au marché Sandaga, en centre-ville entre marchands ambulants et agents de la mairie chargés du déguerpissement. Les marchands ambulants et tabliers qui refusent d'être déguerpis, ont été contraints par les agents de sécurité de la mairie de Dakar-Plateau. Ces derniers auraient saccagés leurs marchandises. Les marchands et tabliers qui souhaitent récupérer leurs bagages, ont usé de jets pierres face aux refus des agents préposés à la sécurité. Il s'en est suivi une véritable intifada. Les rues du centre-ville, allant au Rond-point Sandaga, l'avenue Ponty, Gambetta sont actuellement décorées par les pierres.

Nous y reviendrons...