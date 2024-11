Dégats collatéraux de l'arrestation du chroniqueur :Comment l’audition de l’agent A. Sow a-t-elle révélé les dessous de l’affaire Ahmet Ndoye ?

Les révélations sur l’arrestation du chroniqueur Ahmet Ndoye continuent de secouer l’opinion publique, et le scandale vient d’éclabousser un policier. Comme le rapporte L’Observateur, l’agent Abdoulaye Sow, soupçonné de falsification, se retrouve aujourd’hui derrière les barreaux de la prison de Rebeuss. L’affaire, initialement portée sur un simple “défaut de permis de conduire”, s’est transformée en un véritable feuilleton judiciaire avec des ramifications inattendues.



L’Enquête qui a Tout Déclenché



Selon L’Observateur, tout a commencé lorsqu’Ahmet Ndoye a affirmé aux gendarmes enquêteurs que son permis était aux mains d’un agent de police après un contrôle. Pour appuyer sa version, il exhibe une attestation délivrée par Abdoulaye Sow, un policier du commissariat du 4ᵉ arrondissement de la Médina. En guise de réponse, le commissariat de la Médina décide de lancer une enquête interne sous la houlette du commissaire Sarr. Ce dernier mène un interrogatoire auprès de ses équipes, mais se heurte d’abord aux dénégations des agents.



Finalement, le faisceau d’indices finit par converger vers Abdoulaye Sow. L’Observateur révèle que, confronté à des preuves accablantes, l’agent craque sous la pression et avoue avoir délivré la fameuse attestation… depuis chez lui, à Rufisque, à la demande d’un ami d’Ahmet Ndoye. Ce dernier, maintenant en fuite, est activement recherché par la police.



Un Aveu qui Enfonce



C’est au cours de son interrogatoire qu’Abdoulaye Sow se livre aux aveux, détaillant les circonstances de sa démarche. Comme le rapporte L’Observateur, l’agent explique qu’il n’a pas rempli certains champs sur l’attestation, laissant des zones d’ombre. Ces irrégularités, relevées par les enquêteurs, renforcent la preuve de faux usage de documents administratifs. Abdoulaye Sow est alors inculpé pour faux, usage de faux, et complicité.



La Chasse à l’Homme Continue



Alors que l’agent Sow attend son jugement, la police est en pleine chasse à l’homme pour retrouver l’ami et voisin d’Ahmet Ndoye, impliqué dans la fabrication de cette attestation. Selon les sources de L’Observateur, cet intermédiaire a été géo-localisé hors de Dakar, ajoutant un mystère supplémentaire à une affaire déjà dense en rebondissements.



Cette affaire, loin d’être un simple fait divers, dévoile un réseau de complicités qui sape la crédibilité des forces de l’ordre, ébranlant au passage l’institution. Les suites judiciaires s’annoncent déterminantes pour redorer le blason de la police, face à un scandale qui prend des proportions inattendues.