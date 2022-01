Décoration posthume : Les Sergents Chefs El Hadj Boubacar Bâ et Mamadou Khalidou Diallo élevés Chevaliers de l’ordre national du Lion.

C’est ce lundi à l’hôpital militaire de Ouakam que les Sergents Chefs El Hadj Boubacar Bâ matricule 03 10 3252 du 34ème Bataillon d'infanterie et Mamadou Khalidou Diallo matricule 08 98 00575 du 3e Bataillon d'infanterie ont reçu les honneurs de la République.



Ces deux Jambaars ont trouvé la mort dans le champ de l’honneur en territoire gambien après une vive altercation avec les combattants du chef de guerre du front nord du MFDC, Salif Sadio. Ils faisaient partie de l’élément du 5e détachement Sénégalais de la mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Gambie (CEDEAO/G).



La cérémonie de présentation de condoléances de leur famille a été présidée par Me Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées en présence du général de corps d'armée CEMGA, et des autres officiers supérieurs des armées.