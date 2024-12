Décès du chef de village de Keur Mbaye Maty en prison: la famille réclame la lumière

Ce vendredi 20 décembre 2024, les proches( fils, frères et voisins) du défunt chef de village de Keur Mbaye Maty, âgé de 83 ans et décédé dans les liens de la détention, ont fait face à la presse pour exiger la lumière dans cette affaire.



Les fils du défunt qui s'interrogent encore sur les causes du décès de leur père interpellent l'État, notamment le ministre de la Justice, pour que les circonstances de cette disparition soient élucidées.

Pour rappel, l'affaire est liée à un litige foncier portant sur 153 ha opposant le défunt à un de ses demi-frères.