Décès de Mouhamadou Moustapha Bâ : « Je l’ai connu très jeune. Il était généreux, affable, respectueux. » (Abdou Latif Coulibaly)

« Les témoignages de l’imam de la grande mosquée Bayenne de Nioro illustrent parfaitement la personne de Mouhamadou Moustapha Bâ. » Ce sont les propos d’Abdou Latif Coulibaly après avoir accompagné son ancien collaborateur, l’ancien ministre des finances et du budget, Mouhamadou Moustapha Bâ à sa dernière demeure. « On vient de porter sous terre un homme qui est pour moi d’une dimension exceptionnelle, du point de vue comportement et du point de vue humain. Je l’aimais profondément parce que nous avons des liens de sang », rappelle-t-il. « Je l’ai connu très jeune. Il était généreux, affable, respectueux et ne comprenait la famille qu’au sens très large du terme. » « Que Dieu l’accueille dans son paradis éternel! Comme on dit au Saloum, les hommes bons, Dieu les préfèrent à côté de lui et on nourrit également l’espoir qu’il est à côté du prophète (PSL) », a-t-il prié.