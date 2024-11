Décès de Mouhamadou M. Bâ : « Il n’y a pas meilleur témoignage que cette foule. Il est parti, mais son œuvre est là. » (Serigne Mbaye Thiam)

Lors de la cérémonie de présentations de condoléances suite au rappel à Dieu de l’ancien ministre des Finances et du Budget, Mouhamadou Moustapha Bâ, un de ses aînés à l’école Prytanée et ancien ministre, Serigne Mbaye Thiam a mis l’accent sur l’assistance à laquelle Moustapha a eu droit jusqu’à sa dernière demeure. « Il n’y a pas meilleur témoignage que cette foule énorme venant de tout le Sénégal », dira-t-il. Selon, « En ce qui me concerne, trois choses nous unissent ». « Et je peux dire que Moustapha était profondément humain, toujours jovial. C’est son sourire qui vous accueille. Il a le sens de l’amitié et de la fidélité en amitié. Sa deuxième famille était celle des anciens enfants de troupes, anciens collègues, », a-t-il poursuivi. Précisant qu’« à chaque fois qu’un problème lui était souligné, sa première réaction, c’était qu’il n’y a pas de problème sans solution et qu’il trouve toujours des solutions ». Il fera également remarquer qu’« aujourd’hui, il est parti, mais son œuvre est là parce que, quelque part, dans toutes les infrastructures qui ont été faites ces dernières années, il y a sa main en tant que personne qui a eu l’ingénierie financière… ». Concluant, Serigne Mbaye Thiam n’a pas manqué de prier pour qu’Allah l’accueille dans son paradis.