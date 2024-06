Décès de Mansour Dieng : la famille pleure la perte d’un être cher, un éditeur passionné et humble

Dans le monde de l'édition sénégalaise, le nom de Mansour Dieng restera gravé dans les mémoires comme un éditeur passionné et humble, qui a su faire rayonner la culture à travers ses publications.Ancien de Thiof Magazine, Mansour s'est illustré par son dévouement à imprimer des livres et autres œuvres, contribuant ainsi à la diffusion de la littérature et de la pensée. Son parcours a croisé le chemin de nombreux passionnés, dont Issa Sall, qui a partagé ce mercredi 12 juin 2024, ses souvenirs avec émotion, lors de l’enterrement de son défunt ami.« Mansour était quelqu'un de très humble », témoigne-t-il, avant de continuer « même si vous le voyiez toujours très bien habillé, il n'était pas du genre à s'afficher ou à se mettre en avant. Son discours était simple, mais fin et sa droiture était palpable dans chacune de ses actions. »Bien qu'étant journaliste lui-même, Sall reconnaît que Mansour était avant tout un éditeur, doué pour la présentation et la communication. « Il savait vendre une image », souligne-t-il. « Sur ce plan-là, il a été un excellent communicant. »Pour sa sœur, Seyda, le décès de son grand frère est une grande perte pour la famille, car durant toute sa vie, ce dernier a toujours su réunir ses frères et sœurs, et se plier à leur volonté.