Deces de Jota / La réaction de Sadio Mané

Sadio Mané, profondément touché par la disparition tragique de Diogo Jota, a exprimé sa peine avec une grande sobriété. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant sénégalais d’Al-Nassr a partagé une photo de lui aux côtés de Jota lors d’un match entre Liverpool et Manchester City, accompagnée d’un émoji cœur brisé et d’un visage triste



Ce geste simple mais chargé d’émotion témoigne de la complicité qui unissait les deux hommes durant leur passage commun à Liverpool. Mané et Jota ont partagé le vestiaire des Reds pendant deux saisons, forgeant une relation de respect mutuel et d’admiration sur et en dehors du terrain.



Ce message s’ajoute à la vague d’hommages venus du monde entier, soulignant l’impact humain et sportif de Diogo Jota. Un silence lourd plane sur la planète football, et dans ce silence, les gestes comme celui de Mané résonnent avec une sincérité bouleversante.