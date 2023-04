Décès de Ibrahima Sène du PIT : Le chef de l’Etat rend hommage à un combattant de la démocratie et des libertés

Le président de la République Macky Sall s’est dit attristé par le rappel à Dieu du membre fondateur du parti de l’Indépendance et du Travail (PIT). Une grande perte pour le monde politique, dont le président Macky Sall, qui n’a d’ailleurs pas été insensible à ce douloureux événement.







« J’ai appris avec tristesse le décès du doyen Ibrahima Sène. Je rends hommage à un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux », a regretté le chef de l’État qui présente ses condoléances à sa famille, au PIT et à toute la classe politique.