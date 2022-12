Débat autour du mandat/ Amadou Bâ sans langue de bois : «La Constitution a bien dit que le mandat est de 5 ans. Nul ne peut faire deux mandats consécutifs…»

C’est une question qui était peut-être inattendue pour la plupart des députés qui étaient présents ce lundi pour assister à la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Bâ. En effet, la question du mandat a été bien soulevée par le Premier ministre. «Cette question est personnelle. Nous avons certes tous le droit de décliner notre ambition. Mais c’est au concerné seulement d’en parler. En ce qui me concerne, je suis concentré sur le travail qui m’est confié» a souligné Amadou Bâ qui ira d’ailleurs plus loin dans son idée pour clore le débat. «J’ai un défaut. Je dis ce que je pense. Si je ne dis pas du bien de quelqu’un, je me tais. La Constitution dit bien que le mandat est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs» conclut le premier ministre en terminant son discours sur les réponses aux parlementaires.