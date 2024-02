Darou Mouhty 2024- Magal chez la famille de El Hadj Serigne Sall … Sokhna Khady Sall rend hommage à Boroom Darou

Comme à leur habitude, les membres de la famille de El Hadj Serigne Sall, fervent disciple de Mame Thierno Birahim , ont célébré le magal de Darou Mouhty. Homonyme de Serigne Touba, El Hadj Serigne Sall reste parmi les dignitaires qui ont marqué l’histoire de la cité religieuse de Borom Darou. Ses fils et filles dont Sokhna Khady Sall se sont encore investis, cette année , dans la commémoration des retrouvailles entre Mame Thierno et Cheikh Ahamdou Bamba au retour d’exil de ce dernier en s’occupant des pèlerins leur réservant un accueil exceptionnel et leur proposant des repas dignes des grands rois.