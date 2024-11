Dame Mbodj « réduit à néant » la coalition Sàm Sa Kàddu: « Ils ne représentent rien en politique »

Invité de l’émission « l’Entretien » ce samedi, le directeur de la Sogip, non moins acteur politique a fait une lecture de la situation politique avec les résultats provisoires délivrés par la commission nationale de recensement des votes. Dame Mbodj n’est pas convaincu des « grandes » coalitions qui ont participé à ces élections législatives. « Toutes ces coalitions qui ont fait face au parti Pastef ne sont pas représentatives. Elles n’ont pas su unir leur force. En plus, ce sont juste des leaders qui sont certes connus de l’espace politique mais , ils n’ont aucune envergure ni de popularité encore moins un programme bien défini pour convaincre les sénégalais », a déclaré Dame Mbodj qui a particulièrement tiré sur la coalition Sàm Sa Kàddu et sa tête de liste Barthélemy Dias.