Dakar s’embrase : Le Jant Beats Festival annonce une révolution culturelle et solidaire

Le Sénégal s’apprête à vivre un tournant historique avec le lancement du Jant Beats Festival, un événement inédit mêlant musique, art, lifestyle et solidarité. Le 6 septembre 2025, le Tawan Experience a marqué l’avant-première d’une aventure culturelle qui culminera les 30 et 31 janvier 2026 au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Plus qu’un simple festival, c’est une promesse : celle d’offrir au public sénégalais et africain une expérience immersive, prestigieuse et profondément ancrée dans la Téranga.







Derrière cette initiative visionnaire, le Djantubis Group affiche une ambition claire : allier business éthique et solidarité. Une partie des bénéfices du festival sera reversée à la Fondation Thérèse, dédiée aux causes sociales, dont les pouponnières et la petite enfance pour cette première édition. Des artistes de renom tels que Soprano, Youssoupha, Degeti et bien d’autres ont déjà adhéré à cette démarche unique, séduits non seulement par la scène sénégalaise mais aussi par l’esprit de générosité qui porte l’événement.







Pour le directeur artistique Duggy Tee, figure emblématique de la scène musicale, ce projet est une première au Sénégal : « un rêve porté par la culture, le tourisme et le social ». Avec le soutien des institutions et un partenariat solide jusqu’en 2028, le Jant Beats Festival s’annonce comme le rendez-vous incontournable qui redéfinira le paysage culturel sénégalais, capable de rassembler plus de 55 000 spectateurs dans une communion festive et solidaire. Le compte à rebours est lancé...

