Dakar : Pour un paquet de détergent Madar, le maçon prend 2 ans dont 1 mois de prison ferme

Maçon de son état, O. Guèye a eu la mauvaise idée de tenter le diable puisqu'il va séjourner en prison pendant 1 mois. Ce jeune homme s'est rendu nuitamment, le 7 juillet dernier à Ouakam, avec ses acolytes, informe le journal Les Échos. Mais, d’après la même source, ils ont eu l’outrecuidance de s’introduire dans la boutique de Amadou Dia pour voler un banal paquet de détergent Madar, dont le coût est estimé à 5000 FCFA. Après s'être introduit dans la boutique, ils ont fait semblant d'acheter quelque chose dans le but de distraire le boutiquier.

Mais, celui-ci s'est rendu compte de leur plan puisqu'il a vu O.Guèye s'emparer de sa marchandise. Surpris, ils ont détalé comme des lapins. Et malheureusement, c'est O.Guèye qui a eu la malchance d'être interpellé avec le paquet de Madar. Il sera inculpé pour des faits de vol en réunion commis la nuit. Il a comparu ce mercredi 19 juillet devant le tribunal des flagrants de Dakar.

À la barre, le prévenu a nié les faits et révèlé au juge qu'il n'a pas besoin de voler un parquet de Madar puisqu'il gagnait journellement la somme de 4.000 FCFA en tant que maçon. Pour justifier sa présence dans la boutique de la victime Amadou Dia, O.Guèye raconte :

: « mes collègues m'avaient appelé lorsqu'ils se trouvaient dans cette boutique. C'est quand je les ai rejoints qu'ils m'ont demandé de la monnaie pour compléter la somme qu'ils détenaient puisqu'ils voulaient acheter du pain thon. C'est ce qui m'a amené dans la boutique. Je n'avais même pas compris leur jeu. À un moment donné, le boutiquier est venu m’accuser et dire que j’étais de connivence avec eux.

Même s'il réfute les faits, l'enquête a révélé que le paquet en question a été retrouvé par devers lui. Et plus encore, O. Guèye avait confié aux agents que le produit coûtait 5000 FCFA. Le procureur a requis l'application de la loi pénale contre O. Guèye. Et le tribunal en rendant son verdict l'a condamné à 2 ans de prison dont 1 mois ferme. Il a aussi réservé les intérêts de la partie civile, absente à la barre.