Daaka Medina Gounass : le Président Macky Sall attendu ce Samedi à 11 heures

Le chef de l’Etat Macky Sall, comme à l'accoutumée, prendra part au « Daaka » de Medina Gounass. Après la grande prière à la mosquée de Médina Gounass qui a reçu beaucoup de fidèles, le Président Sall est attendu au « Daaka » ce samedi. Selon El Hadj Seydou Ba, Président du comité d'organisation, le Président Sall est attendu vers 11 heures ce samedi et repartira après la prière du début d’après-midi (Tisbar).

Il s’est d’ailleurs réjoui des mesures prises par les services de l’Etat pour une bonne organisation du « Daaka ». Les mesures prises lors des CRD et CDD ont été fidèlement respectées a-t-il dit félicitant le ministre de l’Intérieur Antoine Diome pour la bonne exécution et exploitation des rapports du Gouverneur.

Le Président Sall sera reçu par le khalife Général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ.