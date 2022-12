DETTE DE 05 MILLIARDS / Zaki Sow reconnaît les faits reprochés par le patron de Ecotra, salue la médiation, s’évite la prison et s’engage à payer

Zakiloulahi Sow n’ira pas en prison. L’homme d’affaires accusé par Abdoulaye Sylla de n'avoir pas remboursé ses 05 milliards FCFA versés dans le cadre d’une opération avortée de rachat d’une banque au Togo a pu se tirer d’affaires grâce à une forte médiation. En effet, plusieurs personnalités ont choisi de jouer les bons offices, tirant sur les cordes sensibles du patron d’Ecotra qui a finalement fini par lâcher du lest.



En effet, signifiant clairement aux médiateurs qu’il n’a jamais été dans ses plans de jeter Zaki Sow en prison, Abdoulaye Sylla aura juste exigé une reconnaissance de dette et un engagement clair à rembourser jusqu’au dernier centime. Mieux, il a même épargné à son débiteur la charge de supporter les frais d’avocats et autres intérêts et indemnités occasionnés par le non reversement de l’argent à temps. Zaki Sow a accepté les conditions énumérées.



Il faut dire que le Pdg d’Ecotra avait su mettre en branle tout un mécanisme qui lui permettait de mettre à profit toutes les garanties nécessaires pour protéger ses 05 milliards FCFA.