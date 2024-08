DÉCOUVERTE N°11 - Les 3 Cancers les plus meurtriers au Monde : Cancer du Foie, Cancer Colorectal et Cancer du Poumon...

Le cancer est une maladie redoutable qui touche des millions de personnes chaque année. Parmi les différents types de cancer, certains sont particulièrement meurtriers en raison de leur agressivité et des difficultés de traitement. Voici les trois cancers les plus meurtriers au monde :







1. Le Cancer du Poumon







En tête de liste, le cancer du poumon est le plus mortel, causant environ 1,8 million de décès chaque année. Ce cancer est souvent détecté à un stade avancé car il se propage rapidement à d'autres parties du corps avant d'être diagnostiqué. Le facteur de risque le plus significatif est le tabagisme, responsable d'environ 85 % des cas. D’autres facteurs incluent l’exposition à des substances telles que l’amiante et le radon, ainsi que la pollution de l’air.







2. Le Cancer Colorectal







Le cancer colorectal, qui englobe le cancer du côlon et le cancer du rectum, est le deuxième cancer le plus meurtrier avec environ 916 000 décès par an. Ce type de cancer débute souvent sous forme de polypes bénins dans le côlon, qui peuvent se transformer en cancer avec le temps. Les principaux facteurs de risque incluent un régime pauvre en fibres, un manque d’activité physique, le tabagisme, la consommation excessive d’alcool et des prédispositions génétiques.







3. Le Cancer du Foie







Le cancer du foie, en troisième position, est responsable d'environ 830 000 décès annuels. Il est souvent diagnostiqué à un stade avancé, ce qui complique son traitement. Les principaux facteurs de risque comprennent l’infection chronique par les virus de l’hépatite B et C, la consommation excessive d’alcool, et la cirrhose, une cicatrisation du foie due à l’abus d’alcool.







Ces cancers, en raison de leur nature agressive et de la difficulté de leur diagnostic précoce, restent des défis majeurs en oncologie. La prévention et la détection précoce sont essentielles pour réduire leur impact et améliorer les chances de survie.