DAROU-MOUKHTY / Ibrahima Sall construit une mosquée à côté des cimetières.

La cité religieuse de Darou Moukhty vient de se doter d'une nouvelle mosquée. Celle-ci est contiguë aux cimetières de la localité. Elle a été entièrement construite par Ibrahima Sall. Le chef religieux et leader politique, Président du Model, comptait édifier ce lieu de culte pour faciliter les prières mortuaires et permettre aux populations habitant relativement loin de la mosquée centrale de pouvoir honorer leurs actes de dévotion dans ce lieu de culte.



La cérémonie d'inauguration a eu lieu un peu avant la célébration du Magal de Darou commémorant les retrouvailles entre Mame Thierno Birahim et Serigne Touba au retour d'exil de ce dernier.



Plusieurs personnalités dont Serigne Abdourahmane Mbacké Ibn Serigne Abdou Khoudoss ont pris part à la prière inaugurale.