Moins d'une année après le démarrage des activités au niveau du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr et son inauguration en Juillet dernier par le président Macky Sall, l'heure est au bilan pour les rendements. Mais pour cette première phase d'exploitation agricole, de très bons rendements ont été enregistrés. C'est du moins l'avis de Ismaïla Diallo, le chef du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr.



"Après la visite du président de la République Macky Sall nous nous sommes lancés dans la production. Nous sommes aujourd'hui dans le second cycle de la production. Et dans le premier cycle, nos avions fait une production de gombo qui a énormément marché, avec plus de 22 tonnes à l'hectare et on a aussi produit du maïs et nous avons enregistré un très bon rendement. C'est une grande satisfaction pour ce premier cycle et nous préparons le second cycle sur l'ensemble des 105 hectares que compte le domaine agricole", a renseigné Ismaïla Diallo, le chef du DAC de KMS.



Même si la commercialisation de tout le rendement n'est pas encore effective, le chef du Dac de Keur Momar Sarr se réjouit du chiffre d'affaires réalisé à mi parcours. Selon lui, pas moins de dix sept millions ont été déjà réalisés. "Nous n'avons pas fini de commercialiser le maïs et le gombo, mais nous dépassons déjà les dix sept millions. Et peut-être que dans les deux ans qui suivent on pourra atteindre une vitesse de croisière avec des centaines de millions de recettes mensuelles voire même des milliards de recettes annuelles", se félicite Ismaïla Diallo. Qui estime également que les perspectives résident dans la formation et l'encadrement des acteurs pour une meilleure exploitation prochaine des espaces...