D’un système éducatif à une société éducative : la mission du nouveau Ministre Moustapha M. Gurassy

Moustapha Mamba Guirassy a fait sa première rencontre ce jeudi 18 Avril avec l'ensemble des directeurs, chefs de service, chefs de projet et responsables de programmes du ministère de l'Éducation nationale.



Les travaux ouverts par la Secrétaire générale Mme Khady Diop Mbodj ont permis au ministre de l’Éducation nationale de faire une brève présentation de son parcours académique et professionnel. Un parcours marqué entre autres par son passage dans les écoles de Colobane II, Medina 3 et l’école municipale de Kédougou ; en somme une enfance passée exclusivement dans les écoles publiques du Sénégal.



Trois tours d’horloge ont suffi pour soumettre successivement à la discussion tous les aspects liés au sujet du système éducatif.

Moustapha Mamba Guirassy, après avoir écouté ses collaborateurs sur la présentation et les missions des différents directions, services et programmes du département a salué les efforts importants déjà entrepris dans le secteur. "Je me réjouis des belles initiatives déjà prises. Mais je vous invite à davantage redoubler d'efforts pour atteindre de grands niveaux de performance tel que nous le demande le chef de l’État. Il nous faut aussi beaucoup de courage pour oser opérer les ruptures et changements nécessaires. Il ne s’agira pas de se contenter d’améliorer le système mais surtout de le réformer en profondeur. Seule une transformation systémique nous permettra d’évoluer en passant d’un « Système éducatif » à une « société éducative ».

Le nouveau patron de l’Éducation a par ailleurs indiqué que nos communautés ont cédé à l’école toute la dignité dont elles étaient jadis investies. Aujourd’hui, poursuit-t-il, il faut reconquérir cette dignité et se battre pour que ces communautés soient aussi des lieux de savoirs fertilisants.

“Nous devons nous battre pour une endogénéisation du système et une préparation adéquate de l’élève au monde du numérique et de l’intelligence artificielle ainsi qu’à l’économie positive et verte qui repose essentiellement sur l’humain, le vert, le durable, le climat, l’environnement et les questions liées à l’éthique et la citoyenneté’’ martèle-t-il.

Ce dernier axe fera dire au ministre : “ oui aux sciences et technologies nouvelles mais oui aussi à la philosophie et aux activités littéraires pour préparer une masse critique de penseurs”.

Pour le nouveau ministre de l’Éducation national, ce sera la seule façon d’accompagner et d’encadrer les éventuelles dérives de l’homme en possession de l’intelligence artificielle.

En somme, Moustapha M. Guirassy a invité les acteurs à former l’Humain, reconquérir le respect de l’homme et de l’environnement.

Pour finir, le ministre a insisté sur la seule donnée de sortie du système qui vaille : l’enfant.

La politique qualité, a-t-il indiqué, sera donc de rigueur dans tout ce qui se fera désormais et les indicateurs de performance devront être ajustés et revus pour ne mesurer que la transformation de l’élève tel que souhaitée.

Le Ministre de l’Éducation a aussi décliné d’autres ambitions qui découlent également de la nouvelle politique d’éducation et de formation du chef de l’État son Excellence Bassirou Diomaye FAYE et son Premier Ministre Ousmane SONKO à savoir une école du futur, de la réussite et de qualité adossée à nos valeurs socio-culturelles.

« Tout sera fait pour mériter la confiance des syndicats, des partenaires techniques et financiers, des parents d’élèves, celle de toute la communauté éducative en général » a-t-il confié à ses collaborateurs.

M.M. Guirassy a promis de rencontrer à cet effet dès la semaine prochaine les partenaires sociaux que sont lessyndicats d’enseignants.



Il a également partagé les urgences du département notamment la préparation du Conseil interministériel sur les examens de fin d'année et celle de la déclaration de politique générale du Premier Ministre , les audits exhaustifs des ressource humaines, matérielles et financières, le plan sectoriel du département ministériel entre autres.