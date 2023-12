Cyberattaque: L’Artp, la CDP et l’école de la cybercriminalité mettent le pare-feu devant le phénomène!

L’autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a convié ce matin la commission de protection des données personnelles (CDP) et l’école régionale de la cybercriminalité pour un partenariat. C’est une initiative inscrite dans le cadre des communications électroniques en ce sens qu’elle formalise des partenariats déjà existants entre l’ARTP et la CDP d’une part et l’ARTP et l’École nationale de Cybersécurité à vocation régionale, d’autre part.







Mme Dieynaba Sy Diagana, directrice des relations internationales et des partenariats au sein de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) en présence des acteurs signataires, a rappelé les objectifs des deux conventions signées ce jeudi. L’objectif de la convention liant l’ARTP à la commission de protections des données à caractères personnelles, les deux parties conviennent de réaliser : la mise en commun de moyens en vue d’harmoniser les actions et de réaliser des activités ou projets communs en relations aux technologies de l’information et de la communication, une assistance mutuelle sous forme d’appui à la réalisation des objectifs et missions, l’exécution d’activités numériques. Pour la CDP, il conviendra d’assister l’ARTP dans l’accomplissement des préalables liés à tout traitement de données personnelles, la formation du personnel à la demande et sur la protection des données personnelles, l’amélioration du cadre juridique dans lequel s’exercent les activités régulées, la prise en charge relative à la régulation, l’échange mutuel d’informations.



Pour l’autorité de régulation des télécommunications et des postes, il s’agira de communiquer la liste des fournisseurs de services à valeurs ajoutées impactés par le loi sur la protection des données personnelles à la CDP, de transmettre des plaintes ou signalement des utilisateurs de services de communication électronique relatif au traitement de leurs données personnelles, appuyer la CDP dans le cadre de la résolution de contentieux portant sur les données à caractères personnelles.







Concernant la convention entre l’Artp et l'École nationale de cybersécurité à vocation régionale, le domaine de coopération concerne la sensibilisation, la formation et le renforcement de capacité en gouvernance de la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité et la sécurité informatique. Travailler aussi, pour prévenir les cyberattaques.







L’école nationale de cybersécurité donnera la priorité à l’Artp dans la formation et l’accompagnement en fonction des besoins exprimés. Elle mettra également, à la disposition de l’Artp un plateau technique à travers un accompagnement du personnel de l’autorité de régulation.









Cheikh. S FALL