Culture : La styliste Oumou Sy "expose" son enfance au Grand Théâtre

La styliste et costumière, Oumou Sy a présenté ce mercredi 22 Mai, au Grand Théâtre National de Dakar sa nouvelle collection de vêtements. C'est sous des notes de Kora que les mannequins ont défilé tour à tour portant une collection de prêt à porter , inspirée des tenues traditionnelles africaines.



La styliste, Oumou Sy, fait un voyage retour dans son enfance sous les notes de la Kora. " C'est une musique qui fait voyager, qui fait rêver, qui berce, qui fait dormir , qui apaise alors, j'ai fait parler de la Kora. A ma connaissance moi, ce que j'ai vécu", fait-elle savoir.



Pour l'exposition qui se déroule actuellement au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, la costumière a souhaité faire passer son message à travers l'art. " Je voulais véhiculer le message selon lequel, les gens doivent comprendre les artistes. Ils pensent qu'on est des gens anormaux dans la société, or on est plus nombreux. Chacun est artiste dans ce qu'il fait, même ceux qui font la cuisine, qui font le stylisme culinaire.(...)Quelqu'un qui coud, essaye souvent de créer des choses plus originales pour plaire. Moi j'ai commencé avec du prêt à porter".



Toutefois, déplore-t-elle, "On ne nous écoute pas au Sénégal. On a tellement de thèmes, qu'on peut passer notre vie à faire des expositions.."