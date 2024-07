Crises alimentaire et nutritionnelle en Af. de l’Ouest : L’AFD demande à la CEDEAO de réduire l’importation du riz, des céréales … pour en produire

Le directeur exécutif de l’agence régionale de l’agriculture et l’alimentation (ARAA) par intérim appelle tous les acteurs qui interviennent dans la sous-région à mutualiser leur force et communiquer ensemble pour mieux régler la situation de la crise et l’insécurité alimentaire. Selon Zongo Mohamed, « il faut que tous les acteurs et intervenant (le PAM, le CILSS, l’UEMOA, … dans la région se concertent pour parler d’une même voix. C’est en ce moment que nous pourrons coordonner les actions pour pouvoir répondre à cette demande lancinante » dit-il.







Pour sa part, Mathieu Boche représentant l’agence française de développement (AFD), la lutte contre l’insécurité alimentaire en Afrique devrait commencer d’abord par la réactualisation des politiques agricoles des différents pays : « il y a un enjeu majeur à ce que les pays africains investissent plus sur le secteur de l’agriculture et augmenter leur production et réduisent l’importation d’une certaines denrées alimentaires telles que le riz, les céréales etc ».







Il ajoute en termes d’exemple qu’au Sénégal, l’AFD mobilise 200 millions d’euros pour accompagner la production rizicole dans la vallée du fleuve. Il y a aussi l’appui aux crédits agricole pour les producteurs.