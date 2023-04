Crise en Haïti : Le Président Macky Sall interpelle le Conseil de sécurité de l’ONU

À la suite d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre haïtien, Ariel Henry, le chef d’Etat Sénégalais est monté au créneau pour interpeller solennellement l’opinion internationale, notamment le conseil de sécurité de l’ONU, sur la situation sociopolitique de Haïti.



Sur son compte Twitter le Président Sall qui a reçu l’appel du ministre haïtien s’est entretenu ce vendredi, avec Mr Henry, sur des questions d’ordre sécuritaire et géopolitique avec notamment des points liés aux trafic de drogue, au crime organisé, ou encore des divers troubles sociaux qui entravent l’émergence du pays.



« Je remercie le Premier ministre haïtien Ariel Henry pour son appel téléphonique de ce 28 avril sur la grave situation en Haïti, pays ami du Sénégal. J’appelle instamment le Conseil de sécurité de l’ONU à soutenir la lutte du gouvernement haïtien contre les gangs qui terrorisent la population. »



De son côté, Ariel Henry a également salué l’engagement du Président sénégalais en vue d’une restauration de la stabilité politique et de la sécurisation des populations haïtiennes.



« J'ai eu aujourd'hui un entretien téléphonique très fructueux avec le Président du Sénégal Macky Sall autour de la situation actuelle de notre pays. Je le remercie et le félicite pour son soutien au peuple haïtien et son appel au Conseil de sécurité de l'ONU à accompagner nos forces de l'ordre, dans la perspective de rétablir la paix et la sécurité sur le territoire national » a-t-il conclu.



Rappelons que depuis plusieurs années Haïti est frappé à la fois par des troubles politiques (assassinat du président Haïtien, Jovenel Moïse en juillet 2021) et des crises socio-économiques, des catastrophes naturelles, des épidémies etc. Un cocktail explosif pour le peuple haïtien.