Crise des collectivités : Le gouvernement annonce des réformes profondes pour résoudre les problèmes structurels

Lors de la conférence de presse tenue le 14 août 2024, le Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, a abordé les aspects réformistes liés à la crise actuelle des travailleurs des collectivités territoriales. Cette crise marquée par des grèves des agents, a mis en lumière des questions importantes concernant la gestion des ressources humaines et les finances publiques.



M. Fofana a souligné la nécessité de réformes en profondeur pour mieux encadrer la gestion du personnel au sein des collectivités territoriales. Il a annoncé l'intention du gouvernement de procéder à un audit social pour évaluer les conditions de travail et les besoins en formation. Par ailleurs, il a mentionné une révision des processus de recrutement et de gestion du capital humain pour assurer une administration locale plus efficace et équitable.



Le ministre a également mis en avant la volonté du gouvernement de soutenir les réformes tout en respectant les principes de libre administration des collectivités territoriales et en veillant à leur durabilité financière. Il a appelé à une meilleure compréhension des enjeux de la part de tous les acteurs impliqués et a insisté sur le fait que les réformes viseront à garantir l'égalité des fonctions et des responsabilités au sein des collectivités.



Ces initiatives reflètent une volonté de moderniser le système tout en intégrant les préoccupations des travailleurs et en assurant un équilibre financier pour l'État. Les prochaines étapes incluront la mise en œuvre de ces réformes et une attention continue pour éviter les conflits sociaux futurs.