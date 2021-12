Criminalisation de l'homosexualité / L'association And Samm Jikko Yi exige « son vote sine die, sinon adviendra que pourra »

Après une tournée dans les 45 départements du Sénégal, les membres de l'association "And Samm Jikko Yi", dans un large consensus, ont recuelli une forte adhésion à la nécessité pour l'assemblée d'adopter une loi imposant l'arrêt de la mise en œuvre de l'Agenda LGBTI+.



C'est en conférence de presse que le coordonnateur de l'association dirigée par Serigne Babacar Mboup a mis les députés devant leurs responsabilités.

"Les députés comme Mamadou Lamine Diallo, Moustapha Guirassy, Cheikh Bamba Dièye et Alioune Souané se sont portés volontaires pour porter ce projet de loi. Toutefois, tous les groupes parlementaires sont informés de l'initiative. Le vote de cette loi est devenue une obligation patriotique pour la stabilité du pays et conserver le legs", fait-il savoir.



"Nous avons mandat de toutes les couches de la société pour présenter à l'Assemblée nationale la proposition de loi criminalisant l'agenda LGBT+. Les khalifes généraux, les syndicats d'enseignants, les associations de la jeunesse sportive et culturelle, ... ont signé la pétition. Même les professeurs de droit et des juristes ont adhéré à la pétition tout comme des députés", conclut le coordonnateur.



Au finish, ils ont fait signer une pétition au sein de toutes les couches sociales de la société qui désaprouvent la pratique de l'homosexualité au Sénégal. Cette pétition a abouti à la proposition de la criminalisation de l'homosexualité qui va atterrir sur la table des députés pour son vote. Le mouvement invite les députés à prendre leurs responsabilités devant l'histoire pour ce vote. Sans quoi ils seront responsables de la vindicte populaire que personne ne souhaite, car les populations ne veulent plus voir ou entendre parler de l'homosexualité au Sénégal.