Covid-19 à Vélingara : Le préfet annonce l’arrivée imminente de forces de l’ordre pour renforcer la sécurité des frontières.

Le préfet de Vélingara Said Dia annonce l'arrivée imminente de militaires et de policiers qui vont ceinturer le département à partir des frontières avec les pays voisins. Cette mesure vise selon lui, « à briser la chaîne de contamination du COVID-19 avec ces cas importés » et constitue du coup une bonne nouvelle en cette période d'appréhension de toutes sortes pour les populations. Ainsi, ce renforcement de la surveillance des frontières va permettre d’apaiser l’inquiétude grandissante chez les populations.



Dans la foulée, il précise : « si toutefois le trafic persiste au niveau de ces zones transfrontalières, alors on sera obligé d'immobiliser toutes les motos jakarta du département et mêmes certaines grosses motos cylindrées ». Pour réussir la lutte contre le Coronavirus, le préfet appelle au sens de la responsabilité de chacun et de tous...



Cette prise de décision résulte certes de plusieurs facteurs, mais surtout du fait que la détection de tous les cas positifs au covid-19 de la région de Kolda provient de ce département. Donc, il est important de renforcer la surveillance de la frontière, vu sa porosité.



Sa réaction intervient seulement quelques jours après les doléances de plusieurs citoyens ayant élevé le ton pour exiger la fermeture de nos frontières à partir du département de Vélingara.