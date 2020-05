Covid-19 / Réouverture des classes : Moustapha Diop offre plus de 500.000 masques de protection à l’Education Nationale.

Après le Ministre de l’Emploi, de l’artisanat et de la Formation professionnelle, c’est au tour de Moustapha Diop, ministre du développement de l’Industriel et des PME, d’offrir un plus de 551 000 masques de protection au ministère de l’Education nationale. Cette action entre, « dans la perspective de la réouverture des classes. Sur instruction du président de la République Macky Sall, qui a décidé du port obligatoire du masque dans les écoles avec l’assouplissement des mesures qui accompagnent l’état d’urgence », annoncera-t-il. Ce premier lot de masques va permettre aux enseignants et élèves de reprendre le chemin de l’école en toute sérénité au moment où les préparatifs de la reprise des cours, prévue le 2 juin prochain, se déroulent au MEN, ajoutera-t-il lors de la remise qui s’est tenue à la plateforme industrielle de Diamniadio ce 19 Mai 2020.