Couvre-feu : les vols en provenance ou à destination du Sénégal se poursuivent. (DOCUMENT)

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens a informé les passagers à travers un communiqué émanant de ses services compétents, que les vols en provenance ou à destination du Sénégal, plus particulièrement à l’aéroport International Blaise Diagne de Diass, se poursuivent normalement, conformément aux programmes d’exploitation des compagnies aériennes préalablement approuvés. La note de renseignement intervient suite à l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu décrété par le Chef de l’Etat, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Concernant les conditions de déplacement aux heures de couvre-feu comprises entre 21H00mn et 05H00mn, les passagers munis de leurs documents de voyage (passeport et billet d’avion) sont autorisés à prendre leurs vols, renseigne le document officialisé dans la soirée du 6 janvier. Les passagers pourront, si nécessaire, utiliser les moyens de transport de l’AIBD disposant d’un macaron délivré par LAS, gestionnaire de l’aéroport, souligne le communiqué ministériel.

Par ailleurs, l’accompagnement de passagers est strictement limité au conducteur de véhicule qui devra montrer une copie du titre de voyage et du passeport du passager à accompagner ou à récupérer comme justificatif du motif de son déplacement, relève le document.

Concernant le personnel navigant et les travailleurs de l’aéroport International Blaise Diagne de Diass, ce sont les badges délivrés par la Haute Autorité des Aéroports du Sénégal, ainsi que les cartes professionnelles délivrées par les Administrations du secteur du Transport aérien, qui sont exemptés des restrictions conformément à la mesure liée au couvre-feu.

Ces mesures sont à titre provisoire en attendant celles que le Ministère de l’Intérieur va prendre, conclut le texte.