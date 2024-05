Le lancement de la 5G de Sonatel, d’aujourd’hui a été une véritable occasion pour le directeur des télécommunications Mr Al Ousseynou Koulibaly, de revenir sur les attentes de ses responsables.

Dans la longue liste figure le coût élevé des tarifs de forfait qui est un véritable handicap pour certains sénégalais. Conscients des enjeux d'accessibilité, le directeur du groupe et son service s'engagent à proposer des tarifs compétitifs pour accompagner le déploiement de la 5G et accompagner l'accessibilité de l'Internet au Sénégal.

« L'histoire récente montre que chaque fois qu'une nouvelle technologie a été introduite au Sénégal par Sonatel, cela a généré des gains de productivité qui, rétrocédés aux clients, ont permis des baisses sensibles du prix des services de télécommunications », assure Mr Dramé.

Selon ce dernier Sonatel a rendu très abordable l'accès aux réseaux et services numériques, depuis l'avènement de la 4G en 2016, avec les tarifs de l'Internet mobile d'Orange qui ont baissé entre 208 et 2023 en moyenne de 70 % et ceux de l'Internet fixe ont baissé de 86 %, alors qu'au même moment l'indice harmonisé des prix à la consommation a connu une croissance de 27 %, tirée principalement par les prix des produits alimentaires, le loyer, etc.

Face à la maintenance élevée du niveau d'exigence envers ses produits et services. Orange expose les motifs d'excellence qui lui ont permis de porte et leur permet à chaque fois d'offrir plus, d'offrir mieux, et si possible, à un tarif toujours plus abordable.

« Chers Clients, nous vous avons entendus. Au-delà des comparaisons contestables qui sont faites entre les offres d'Orange en France et celles proposées au Sénégal, j'estime que la demande pour un prix du Go moins élevé est très légitime. En règle générale, toute demande faite par un client est légitime pour nous à Sonatel », assure le directeur.

Continue t-il : « Bien vrai que nous avons des tarifs très compétitifs à date lorsque nous nous comparons avec les géographies similaires, mais il est essentiel de se rappeler qu'il s'agit aussi de pouvoir maintenir un niveau de qualité suffisant pour ancrer le leadership régional du Sénégal en matière d'économie numérique. »