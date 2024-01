Cour suprême : Les candidats du FITE ont retiré la demande d'annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA.

Après le recours déposé par Me Abdoulaye Tine et Ndiaga Sylla auprès de la cour suprême, les candidats du front pour l’inclusivité et la transparence des élections (FITE), ont retiré le dit recours en annulation du décret portant nomination des nouveaux membres de la CENA.







Selon Aminata Touré, candidate déclarée à la présidentielle de février 2024, cette décision intervient pour confirmer l’engagement des candidats de l’opposition « d’assister à des élections présidentielles pour le 24 février 2024 et un respect du calendrier républicain ». La présidente de Mimi2024, « aucune chance de prétexter un report ne sera donnée au camp du pouvoir ».