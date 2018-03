Coupable d’avoir engrossé sa petite amie mineure : C.T.Diouf risque 2 ans

Ayant comparu ce mercredi devant le juge statuant en matière de flagrant délit de Dakar pour les faits de viol et détournement de mineure, C.T.Diouf encourt une peine de 2 ans pour avoir engrossé sa petite amie mineure. Interrogée, la jeune fille, âgée de 17 ans, a déclaré que le prévenu est son petit ami et qu’elle a commencé à entretenir des rapports sexuels avec lui quand elle avait 15 ans et qu’il ne l’a jamais contraint à passer à l’acte.

Pour ce qui le concerne, le prévenu a informé qu’il ne pouvait arrêter de sortir avec la gamine malgré les nombreuses remontrances de la mère de celle-ci. « Le sentiment qui nous unit est fort. C’est juste une erreur », regrette-t-il.

Le juge a demandé au fautif comment il va se débrouiller pour prendre en charge la grossesse de la fille, vu son état de « chômeur ».

Considérant que la mineure ne pouvait nullement être consentante à la lumière de la loi, le ministère public a requis une peine de 2 ans ferme. La défense, quant à elle, a sollicité une application bienveillante de la loi.