Coup de filet au cœur de la Falémé : l’armée frappe à nouveau contre l’orpaillage clandestin

La lutte contre l’orpaillage clandestin prend une nouvelle tournure avec l’opération KANOUMERING menée par les forces armées sénégalaises en zone militaire n° 4. Ce 27 novembre, un coup de filet décisif a permis le démantèlement d’un site illégal à Niamaya, au nord-est de Khossanto, dans la région de la Falémé, où les activités illégales minent l’écosystème et alimentent divers trafics.



Un coup de filet significatif



Selon un communiqué publié par la DIRPA sur sa page Facebook, cette intervention a abouti à la saisie de plusieurs équipements utilisés pour l’extraction illégale d’or : des motocyclettes, deux groupes électrogènes, ainsi que divers matériels. Ces outils, essentiels au fonctionnement des sites clandestins, marquent un coup dur pour les acteurs de cette activité illicite.



Un combat continu



Les autorités militaires ont affirmé que les unités engagées poursuivent leurs opérations dans cette zone stratégique. L’objectif est clair : éradiquer l’orpaillage clandestin et ses conséquences néfastes sur les ressources naturelles, la sécurité et l’économie locale. Cette action s’inscrit dans une stratégie globale visant à restaurer la légalité et préserver l’environnement dans une région particulièrement vulnérable.



Un signal fort



Cette intervention témoigne de la détermination des forces armées à endiguer un phénomène qui alimente l’exploitation illégale des ressources naturelles et des réseaux criminels. Elle renforce également l’engagement de l’État dans la sécurisation des zones rurales souvent hors de contrôle.



Avec cette nouvelle avancée dans l’opération KANOUMERING, l’armée sénégalaise envoie un message sans équivoque : aucune forme d’illégalité ne sera tolérée sur le territoire national. Les activités se poursuivent, avec l’espoir de dissuader d’autres acteurs de se livrer à de telles pratiques.