Corentin Martins (Entraîneur Mauritanie) : « On va jouer un bon match, contre la meilleure équipe d’Afrique »

Actuellement en regroupement, dans la station balnéaire de Saly Portugal, la sélection Mauritanienne affûte ses armes avant de croiser les « Lions » du Sénégal.



À ce propos, le sélectionneur des « Mourabitounes », Corentin Martins, a répondu à quelques questions au micro de Igfm, revenant à cette occasion sur la préparation de son équipe et les enjeux de ce match amical…



Classée à la 100ème place au classement FIFA /Afrique, la sélection Mauritanienne qui ne cesse de grandir et de tendre vers le professionnalisme, compte poursuivre sa progression contre les vice-champions d’Afrique. « On s’est installé à notre hôtel à Saly, on n’a aucun problème. On va se préparer avec deux entraînements … Ce qui est important c’est qu’on va jouer un bon match contre une grande équipe, la meilleure d’Afrique. C’est toujours très intéressant pour mon équipe d’apprendre…C’est dans ce genre de match qu’on apprend beaucoup, j’espère qu’on fera bonne figure. »



Corentin Martins qui voit en ce match une opportunité non négligeable pour se frotter aux meilleurs, entend bien donner du fil à retordre à Aliou Cissé.



De prime abord, ce duel des extrêmes semble assez déséquilibré. Sauf que les voisins « Mourabitounes » qui ont disputé leur première coupe d’Afrique des Nations en 2019, ont déjà démontré de belles choses.



Un capital-confiance sur lequel compte surfer Corentin Martins. « J’espère que notre équipe sera à 100% et qu’on ne fera pas de complexe d’infériorité parce qu’en face de nous on a de grandes individualités qui jouent dans de grands clubs européens. Donc à nous de faire le maximum, on sait que leurs individualités sont au-dessus des nôtres. »