Coordination du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) : Samba Sy remplace Khalifa Sall

La Conférence des Leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) s'est réunie ce mercredi 26 juin 2025 au siège de Taxawu Sénégal. L'objectif de cette rencontre était d'examiner la vie du Front et la situation nationale.



Bilan positif et passage de flambeau

Abordant le premier point de son ordre du jour, le FDR s'est félicité du bilan satisfaisant de son premier semestre d'existence. Cette période a été marquée par le parachèvement de son organisation et une série d'activités intenses au sein de ses différentes commissions.



À cet égard, le FDR a constaté une bonne dynamique d'implantation et un renforcement de sa cohésion sous la coordination de Monsieur Khalifa Ababacar Sall. L'ensemble des leaders l'ont chaleureusement félicité pour s'être acquitté avec brio de ses missions durant son mandat de quatre mois, qui prendra fin le 30 juin 2025.



Samba Sy désigné nouveau coordonnateur

En application des dispositions de la charte du FDR, la Conférence des Leaders a désigné à l'unanimité Monsieur Samba Sy, Secrétaire général du PIT, comme nouveau coordonnateur. Il prendra ses fonctions à partir du 1er juillet 2025.



La conférence des leaders a notamment salué son leadership reconnu, ses qualités de rassembleur, son sens de l'écoute, et son expérience avérée dans la conduite des organisations, des atouts jugés essentiels pour diriger le Front.